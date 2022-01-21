Пограничники второй раз задержали гражданина Молдовы, который находится под следствием, при попытке незаконно пересечь границу Украины.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

В прошлом году мужчина, которого в Молдове обвиняют в покушении на убийство, сломал электронный браслет и скрылся. Он незаконно попал в Украину и был задержан пограничниками.

После реадмиссии его передали молдавским коллегам и на 3 года запретили въезд на территорию нашей страны.

В этот раз нарушитель-рецидивист снова убежал в Украину и попался украинским пограничникам. В отношении него началось досудебное расследование в нашей стране.

За незаконное пересечение государственной границы Украины лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Украину мужчина пытался провезти опасный презент: пистолет и патроны к нему. Оружие обнаружили при осмотре авто благодаря служебной собаке.

Также мы рассказали, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины редкие монеты и холодное оружие.