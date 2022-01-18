В Украину мужчина пытался провезти опасный презент: пистолет и патроны к нему. Оружие обнаружили при осмотре авто благодаря служебной собаке.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

Наш житель пытался ввезти в Украину пистолет Glock 17 Gen5 и 47 патронов калибра 9 мм к нему. Однако это ему не удалось, на границе их сразу же обнаружила служебная собака.

Сотрудники Национальной полиции Украины находку изъяли.

Напомним ранее, "Страна" рассказала, что взяточников, которые служат в одном из подразделений в Закарпатье, разоблачили офицеры внутренней безопасности Госпогранслужбы с оперативными сотрудниками Государственного бюро расследований. Пара пограничников за деньги помогала контрабандистам.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины редкие монеты и холодное оружие. В багажнике автомобиля "Шкода" правоохранители нашли спрятанные в мешках монеты разных номиналов и производителей, банкноту "один рубль" 1898 года и две единицы холодного оружия. Эти предметы могут иметь культурную и историческую ценность.