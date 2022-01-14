Взяточников, которые служат в одном из подразделений в Закарпатье, разоблачили офицеры внутренней безопасности Госпогранслужбы с оперативными сотрудниками Государственного бюро расследований.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

Один из взяточников был задержан вчера в Ужгороде после получения им 4100 долларов США. За эти деньги инспектор пограничной службы согласился содействовать контрабандистам, нелегально переправить в Словакию сигареты. "Оборотень" вызвался помочь переправить товар, предоставив информацию о времени, когда на определенном участке границы не будет нарядов.

Другой инспектор тоже согласился содействовать табачной контрабанде в Словакию. Офицеры внутренней безопасности Госпогранслужбы со следователями ГБР и областного управления стратегических расследований Нацполиции задокументировали факт получения взяточником 1250 долларов США за информацию о движении и расположении пограничных нарядов.

По двум фактам получения должностными лицами неправомерного вознаграждения продолжаются досудебные расследования по ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Процессуальное руководство по этим расследованиям осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

Ранее "Страна" рассказала, что индус из Эмиратов предложил пограничнице тысячу долларов, чтобы его пустили в Украину.

Также мы писали, что пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины редкие монеты и холодное оружие.