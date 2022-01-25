В Одесской области сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили нелегальную АЗС и 3 тонны дизельного топлива в частном доме.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Госпогранслужба Украины.

В населенном пункте Кодыма в Одесской области в частном домовладении пограничники обнаружили топливораздаточный пистолет, комплект шлангов, счетчик топлива и 3 тонны дизельного топлива без соответствующих документов, на сумму приблизительно 100 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2. На месте происшествия обнаружены средства GPS навигации, бочки с горючим, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы.

Также, мы рассказали, что в Херсонской области у острова Джарылгач задержали ловцов рыбы из Красной книги Украины, которые нанесли ущерб на 4,5 млн грн.