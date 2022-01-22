В Херсонской области задержали ловцов рыбы из Красной книги Украины, которые нанесли ущерб на 4,5 млн грн.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины у себя на странице в Facebook.

Вчера на острове Джарылгач обнаружили шесть человек с незаконным выловом краснокнижной рыбы: 420 кг белуги, осетр, севрюги, калканов и камбалы Глосса браконьеры выловили на двух лодках.

Ущерб государства составил более 4,5 млн грн. Браконьеры были переданы Национальной полиции Украины.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Хмельницкой области самолетом Ан-2 контрабандисты планировали перемещать через границу подакцизные товары. В 35 км от границы с Молдовой пограничники обнаружили трех украинцев и гражданина Молдовы. Они готовились переправить сигареты на списанном самолете АН-2. На месте происшествия обнаружены средства GPS навигации, бочки с горючим.

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