Под городом Нововолынском, что в Волынской области, возле заброшенной шахты трое мужчин в возрасте около 35 лет застрелили лебедя, который жил на местном пруду. Оставшаяся одинокой его подруга в тоске кричала.

Об этом случае написал сайт "Радар" со ссылкой на местную жительницу Ирину Макарук, чья пожилая мать по имени Любовь стала свидетелем убийства птицы.

По словам Макарук, возле Нововолынска на пруду жила пара лебедей. Местные жители любили любоваться птицами и часто их подкармливали.

2 января самца застрелили неизвестные браконьеры. Очевидцами происшествия стали пожилые люди – мать Ирины Макарук и еще один местный житель. Мужчина даже пытался задержать браконьеров и нашел в себе силы пробежать за ними три километра. Но так и не настиг их.

По словам Макарук, птицы всегда радовали людей. Убитый лебедь был доверчивым, подплывал близко к берегу, потому что птиц постоянно подкармливали. Но браконьерам ради забавы захотелось убить его. Они сделали это на глазах у лебедки. А она кружила над ним, кричала и тосковала, понимая, что ее тоже могут застрелить.

Пытавшийся догнать убийц мужчина вызвал полицию и показал правоохранителям место происшествия.

Архивное фото еще живого самца и его труп на руках у местного жителя

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