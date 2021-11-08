Украинские пограничники задержали возле границы с Беларусью группу браконьеров. Нарушителей поймали рядом с тушей убитой дикой козы.

Об этом сообщает в Facebook Пограничная служба Украины в понедельник, 8 ноября.

По данным погранслужбы, в воскресенье, 7 ноября, у госграницы с Беларусью пограничники совместно с представителями егерской службы Украинского общества охотников и рыбаков услышали выстрелы.

Выдвинувшись на место, правоохранители обнаружили троих мужчин с охотничьими ружьями и тушу убитой дикой козы.

Пограничники выяснили, что у мужчин отсутствуют разрешительные документы на охоту. На горе-охотников составлены административные протоколы.

Погранслужба Украины задержала троих браконьеров. Источник: Facebook/Погранслужба Украины

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера вреда, который наносится в результате незаконного вылова водных биоресурсов. Необходимость повышения штрафов обуславливается тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались около 10 лет назад.

Также мы писали, что в Киевской области во время незаконной охоты убита самка лося. Областная прокуратура региона сообщила о подозрении двум браконьерам. В ходе следствия выяснили, что охотники, находясь на охоте в лесном массиве ГП "Дымерское лесное хозяйство", вопреки запрету совершили отстрел беременной самки лося европейского, который занесен в Красную книгу Украины.