Кабинет министров Украины существенно поднял таксы за незаконный вылов рыбы и раков.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Кабмин внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера вреда, который наносится в результате незаконного вылова водных биоресурсов.

Необходимость повышения штрафов обуславливается тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались около 10 лет назад.

Таким образом, за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, за карася серебристого - в 93 раза, за окуня - в 186 раз.

Размер такс за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов повышен:

карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 гривни);

окуня в 186 раз (с 17 до 3162 гривен);

красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 гривен);

линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 гривен);

леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 гривен);

густеры в 46 раз (с 34 до 1564 гривен);

щуки в (204) 10,2 раза (с 340 до 3468 гривен);

судака в 7 раз (с 510 до 3587 гривен);

сома в 12 раз (с 425 до 5117 гривен);

раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 гривен).

Ранее мы писали о том, что в Киевской области во время незаконной охоты убита самка лося. Областная прокуратура региона сообщила о подозрении двум браконьерам.

Помимо этого, сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда во время патрулирования территории Чернобыльского заповедника вместе с полицейскими задержали браконьера.