В Черновицкой области, где недавно обнаружили тело пограничника, в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки, его состояние тяжелое.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

По его словам, пока неизвестно, что стало причиной ранения.

"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Состав соседнего пограничного наряда оказал первичную медицинскую помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", – сказал представитель отряда.

Бровко добавил, что пострадавший находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

Об инциденте проинформировали сотрудников правоохранительных органов. Также в пограничном отряде по данному факту проводится служебное расследование.

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