В Киеве на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи обнаружен труп неизвестного мужчины. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

Об этом сообщает в Facebook "Муниципальная Варта Киева" во вторник, 2 ноября.

"Во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Следы насильственной смерти отсутствуют. Предварительная причина смерти – переохлаждение", - говорится в сообщении в Facebook.

На место происшествия были вызваны правоохранители.

В Киеве найден труп мужчины. Источник: Facebook/Муниципальная Варта

Ранее "Страна" сообщала, что в Кропивницком Кировоградской области 2-летняя девочка получила переохлаждение в детском саду №27 по причине отсутствия отопления. Мать малышки Оксана Деминтиенко забрала дочь домой с посиневшими губами и судорогами.

Также мы писали, что в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, человек умер от переохлаждения. Внешних признаков криминального характера не обнаружено.