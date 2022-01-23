В Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело военнослужащего.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

"В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов. Также на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования", - сообщил Бровко.

По данным издания, речь идет о смерти 19-летнего пограничника.

В комментарии "Суспильному" Бровко сообщил, что у погибшего огнестрельное ранение. Военный проходил срочную службу в пограничном ведомстве.

По словам Бровко, сейчас о смерти военнослужащего идет следствие.

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