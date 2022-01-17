Под Запорожьем нашли убитым 11-летнего мальчика, который проживал с бабушкой в Акимовке и пропал без вести еще 29 августа 2021 года. Тело ребенка обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин. Полиция проводит мероприятия по их задержанию.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

"При проверке и реализации оперативной информации на территории Акимовской территориальной громады, работниками сектора криминальной полиции в погребе частного дома был обнаружен закопанный труп ребенка. Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой отдела полиции №1 Мелитопольского районного управления. Тело направлено в морг для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производства по стаьбе "Умышленное убийство" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, к преступлению имеют отношения двое ранее судимых мужчин 46 и 26 лет.

"Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили", - говорится в сообщении.

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