Во Владимиро-Волынском районе Волынской области на реке Луга возле села Заречье обнаружено тело мальчика в возрасте 12-14 лет.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тело ребенка спасатели ДПРЧ-7 Владимир-Волынского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Волынской области подняли 12 января.

Сотрудники ГСЧС Украины призвали родителей не отпускать детей на водоемы самих и интересоваться тем, как ваши дети проводят досуг. Многих ужасных трагедий удалось бы избежать, если бы взрослые ответственно относились к безопасности своих детей.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Херсонской области четверо подростков едва не утонули во время прогулки по реке, провалившись под лед.

Также, мы сообщали, что в Кировоградской области двое детей провалились под лед. Спасти их не удалось.

Кроме того, мы рассказали, что в Оболонском районе столицы под лед провалился мужчина. Спасателям удалось найти и достать его тело, которое погрузилось в залив Днепра на глубину 11 метров. Обстоятельства и причины смерти устанавливает следственно-оперативная группа.