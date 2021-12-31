В Херсонской области четверо подростков едва не утонули во время прогулки по реке, провалившись под лед.

Об этом у себя на странице Facebook сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 29 декабря два мальчика 16 и 14 лет и две девочки 14 лет пошли гулять на реку Ингулец. Река уже покрылась льдом и дети, скользя по ней, добрались до середины, но тонкий лед провалился, и все четверо оказались в ледяной воде. Трое детей смогли выбраться из воды, а одна девочка не смогла. Крики подростков услышали два брата, стоявшие во дворе дома, расположенного рядом с рекой. 16-летний Даниил и 19-летний Богдан выбежали на берег и увидели детей, пытающихся вытащить свою подругу из воды. Старший брат не растерялся и попросил младшего сбегать домой за веревкой. Парни привязали к ней палку и кинули девочке, чтобы она за нее схватилась.

Молодые люди, спасшие девочку, вызвали скорую помощь. Диспетчер по телефону объяснил, что нужно сделать до приезда медиков. После чего девушку положили в больницу.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в Херсонской области утонули двое детей 2013 года рождения. Трагедия произошла на пруду в селе Раздольное.

Также мы писали, что в Кировоградской области двое детей провалились под лед. Спасти их не удалось.