В Херсонской области утонули двое детей 2013 года рождения. Трагедия произошла на пруду в селе Раздольное.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуация в Facebook.

"23 декабря в 21:10 в Службу "101" Каховского района поступила информация, что в селе Раздольное исчезли двое детей (2013 года рождения). По информации Национальной полиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льду", - заявили спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что нашли тело одного из детей, его достали из пруда. Поиски второго ребенка в настоящее время продолжаются. Его ищут четыре спасателя с помощью лодки.

Ранее мы писали о том, как в Индонезии в реке утонули 11 школьников.

Также сообщали, что в аквапарке Днепра утонул маленький ребенок. Ему было всего девять лет. Трагедия произошла из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Мама упустила ребенка из-под контроля и решила прогуляться по территории, оставив сына без присмотра.

Кроме того, сообщалось, что, по оценкам ВОЗ, утопления ежегодно уносят жизни около 236 000 человек. Наибольшему риску утопления подвергаются дети, мужчины и люди, имеющие широкий доступ к воде. Мы писали о рекомендациях по безопасности в водоемах.