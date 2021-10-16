В Индонезии в провинции Западная Ява 150 учащихся младшей школы проходили обучение скаутов вдоль берега местной реки. В какой-то момент в воду упал 21 ребенок, 11 из которых не удалось спасти.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Одиннадцать детей были найдены мертвыми, а двое из выживших получили травмы, им оказали экстренную помощь в больнице", - рассказали в пресс-службе поиска и спасения провинции.

Как сообщил начальник поисково-спасательного управления Бандунга Деден Ридваншиах, в день трагедии погода была хорошей, и не ожидалось внезапных наводнений.

"Те дети, которые утонули, держались друг за друга за руки. Один из них поскользнулся, а остальные последовали за ним", - сообщил Ридваншиах.

По словам офицера, в настоящее время спасатели, полицейские, сотрудники агентства по чрезвычайным ситуациям и другие органы координируют свои действия, чтобы выяснить, есть ли еще пропавшие без вести школьники.

Напомним, что в Албании, где с июня сняли все коронавирусные ограничения для туристов, на курорте Голема, небольшом поселке на побережье Адриатического моря, нашли мертвым украинского путешественника. По предварительным данным, он утонул.

Также в сентябре "Страна" писала о гибели мужчины в Одесской области, который на Хаджибейском лимане ловил крупную рыбу, однако не смог вытащить ее на берег и упал в воду. В результате рыбак утонул.