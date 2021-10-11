9 октября во время обеспечения общественного порядка на улице Набережной, что в Луцке, патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили у 32-летнего мужчины вещество, внешне похожее на наркотическое.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области в Facebook.

Также правоохранители обнаружили у 31-летней женщины устройство для употребления наркотических веществ. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции и обеспечивали охрану места происшествия.

И буквально тут же из реки Стырь стражи порядка услышали голос, который звал на помощь. Патрульные полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии немедленно бросились спасать человека. Благодаря совместным согласованным и оперативным действиям, гражданина удалось достать из воды. Его немедленно передали медикам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Полицейские в Луцке спасли тонущего в реке человека. Источник: Facebook/полиция Волынской области

Патрульные полицейские спасли тонущего человека. Источник: YouTube

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