В Полтавской области в Миргородском районе специалисты вытащили утонувший автомобиль с телами трех мужчин. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным пресс-центра, автомобиль LADA Priora с телами мужчин утонул вечером 25 сентября в реке Псел рядом с Гидроэлектростанцией Великосорочинской теробщины Миргородского района, вытащили сегодня около 12 часов дня.

К поисковым работам привлекли водолазов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 25 сентября от дежурного ГСЧС, около 17:30.

По предварительной информации, автомобиль, в котором находились четверо мужчин, съехал в реку с пригорка.

Однако, во время движения транспорта одному из пассажиров, 49-летнему местному жителю, удалось выпрыгнуть наружу. Трое других - остались в салоне авто.

Ранее мы писали о том, что в поселке Безлюдовка Харьковской области произошел несчастный случай: пара занялась сексом в автомобиле, который скатился в воду. Влюбленные не смогли выбраться из салона и утонули.

Позже Нацполиция Харьковской области подтвердила смерть двух влюбленных, которые утонули в автомобиле на Безлюдовке. По данным правоохранителей, мужчине был 61 год.