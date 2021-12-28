В Ивано-Франковской области суд наказал разгромивших могилу подростков, запретив им выходить на улицу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в августе на кладбище в городе Коломыя трое несовершеннолетних отодвинули бетонную плиту в склепе, вскрыли гроб и вытащили из него останки. После этого подростки устроили фотосессию с черепом, а также снимали происходящее на видео. Затем они похвастались своим "подвигом" в соцсетях.

Суд признал подростков виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 ("Надругательство над местом захоронения и останками умершего") Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания злоумышленникам запрещено выходить на улицу в вечернее время до мая 2022 года.

Напомним, летом в Купянске в Харьковской области группа подростков осквернила кладбище возле местного интерната. Они разбили вазы, выбросили цветы и разрисовали памятники ради съемки для ТикТока.

Кроме того, в Киеве школьницы устроили вечеринку среди могил на кладбище.

Также мы писали, что в Градижске в Полтавской области четыре парня и две девушки ночью на кладбище пили алкоголь, нецензурно выражались и веселились. Свои действия они снимали на видео, которое затем опубликовали в соцсетях. А под Кременчугом три семиклассницы на кладбище устроили обнаженную фотосессию. Подростки позировали напротив могил и курили.