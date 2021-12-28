Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии реки Припять в районе Чернобыля, местами уже скованной льдом. Это значит, что зима окончательно вступила в свои права.

Снимки появились в Фейсбуке организации.



Как отметили в пресс-службе заповедника, с наступлением устойчивых морозов на озерах, реках и других водоемах зоны отчуждения стали появляться первые ледяные образования. В предыдущие годы эти явления наблюдались преимущественно в последние дни ноября.

По норме, через 10-15 дней на реках образуется ледостав. На непроточных водоемах процессы льдообразования проходят более интенсивно.

Обычно вода замерзает от берегов, тогда наблюдаются забереги – полосы льда, сросшиеся с берегами. При этом основная водная поверхность остается чистой. На поверхности можно наблюдать сало – тонкую пленку на воде, напоминающую жировую (отсюда и такое название) и состоящую из отдельных кристалликов льда.

Со временем к ним добавляются дольки льда и замерзающий снег, на реке появляется шуга.

В отдельные годы с длительным периодом ледообразования русло реки настолько забивается шугой и льдом, что вода поднимается, затапливая пойму. Такое явление наблюдали на Припяти в 1991 и 1994 годах, когда высота подъема уровней превысила три ​​метра.

Ранее заповедник публиковал снимки заметенной снегом зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с одинокой выдрой.

Также сотрудники организации показали фотографии храма Архистратига Михаила в брошенном селе.