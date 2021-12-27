В Закарпатской области водитель Audi, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух малолетних детей, которые стояли на обочине. Девятилетний мальчик погиб на месте, восьмилетнего ребенка доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции на своей странице в Facebook.

Cтрашная авария произошла вечером в воскресенье, 26 декабря, в селе Серное, на улице Ференца Ракоци.

По данным полиции, пьяный 34-летний мужчина не справился с управлением и наехал на двух детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого он продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

В результате аварии ребенок девяти лет скончался на месте. Восьмилетнего мальчика с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.

По данному делу правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения людьми, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Виновнику смертельного ДТП грозит до десяти лет лишения свободы.

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