Мужчину задержали полицейские. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В Закарпатской области водитель Audi, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух малолетних детей, которые стояли на обочине. Девятилетний мальчик погиб на месте, восьмилетнего ребенка доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции на своей странице в Facebook.

Cтрашная авария произошла вечером в воскресенье, 26 декабря, в селе Серное, на улице Ференца Ракоци.

По данным полиции, пьяный 34-летний мужчина не справился с управлением и наехал на двух детей, которые стояли на правом краю проезжей части. После этого он продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

В результате аварии ребенок девяти лет скончался на месте. Восьмилетнего мальчика с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.

По данному делу правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения людьми, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Виновнику смертельного ДТП грозит до десяти лет лишения свободы.

На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей

На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей

На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей

На Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Также сообщали, что под Киевом задержали водителя Mitsubishi Outlander, который сбил ребенка на переходе.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.