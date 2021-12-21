На фоне продолжающегося мигрантского кризиса на польско-белорусской границе стало известно о смерти солдата из Польши, который находился в этом районе. Как сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек, военный скончался в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Его слова приводит РИА Новости.

Домбек заявил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи границы с Беларусью.

"Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", - рассказал Домбек.

Он добавил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти. Однако дело ведется по статье "непредумышленное причинение смерти".

Сейчас на границе с Беларусью несут службу несколько тысяч солдат Войска польского. Они помогают охранять границу Пограничной страже.

К слову, буквально на днях в Беларусь сбежал польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения.

Молодой мужчина сразу после побега дал интервью белорусским журналистам, в котором рассказал о повальном пьянстве среди пограничников и солдат. По его словам, трезвые на границе только водители автотранспорта.