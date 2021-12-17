Польский солдат попросил политического убежища в Беларуси, так как его не устраивает политика Польши в отношении мигрантов и "негуманное обращение с беженцами".

Об этом сообщает "Спутник Беларусь" в Telegram-канале.

По их данным, поляк перешел границу без оружия. Его зовут Эмиль Чечко, он 1996 года рождения.

Мужчина рассказал, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира.

Часть этой дивизии занимается обеспечением охраны польско-белорусской границы.

Эту информацию подтвердила польская сторона, подтвердив факт ухода военнослужащего в официальном сообщении 16 Поморской механизированной дивизии. При этом, Польша не уточнила, бежал ли он в Беларусь.

Ранее мы писали, что на границе Польши и Беларуси из-за несчастного случая погиб польский солдат. Он скончался в результате случайной стрельбы из оружия, третьи лица в инциденте не участвовали.

Также "Страна" подробно рассказывала о напряженной ситуации на польско-белорусской границе, которая обострилась в ноябре текущего года. Тогда появились сообщения, что по территории Беларуси к Польше движется огромная колонна нелегальных мигрантов, которые собираются перейти границу. Уже больше месяца ситуация остается напряженной. Польша и Беларусь обвиняют друг друга в штурме государственного рубежа.