В городе Тшцянка 15 декабря местной полиции поступило сообщение о том, что в одном из общежитий 57-летний мужчина ударил ножом в живот своего 72-летнего работодателя. По предварительным данным, злоумышленник был пьян. Он ранил пожилого мужчину и скрылся с места преступления.

Об это сообщает информационный портал "Inpoland".

Издание пишет, что несмотря на оказанную потерпевшему помощь, он скончался от полученных травм.

Кроме того, спустя час после совершения преступления, по "горячим следам" задержали злоумышленника в состоянии сильного алкогольного опьянения, им оказался 57-летний гражданин Украины.

На следующий день прокуратура обвинила задержанного в убийстве и арестовала его на 3 месяца. Теперь ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове в квартире, которая находится по улице Академика Павлова, нашли мертвым двухлетнего мальчика. По предварительной информации, малыша задушили. Его мать выпрыгнула в окно и выжила. Женщину забрали в медучреждение.

Кроме того мы также сообщали, что в немецком городе Бранденбург неподалеку от Берлина антивакцинатор убил свою жену и троих дочерей. Мужчина расстрелял их из пистолета, а после этого выпустил пулю себе в голову.