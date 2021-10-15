В Британии умер член парламента от правящей Консервативной партии 69-летний Дэвид Амесс после того, как его ранили ножом во время встречи с избиратиелями в городе Ли-он-Си на юге страны.

Происшествие случилось в пятницу, 15 октября.

Амесс проводил встречу в методистской церкви Белферс, когда в нее ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им депутата. На место происшествия прибыли медики и попытались оказать первую помощь

"Ему оказали первую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте", — сообщили позже в полиции Эссекса.

Нападавшего удалось задержать.

Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Напомним, 5 сентября в США произошла массовая трагедия, связанная со свободным доступом к огнестрельному оружию. В пригороде города Лейкленд (штат Флорида - Ред.) бывший морской пехотинец Брайан Райли, одетый в бронежилет, расстрелял четырех человек.

В июне 2018 года "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе. Тогда один человек убит, 12 получили серьезные ранения.