Дело о пропаже 25-летнего львовянина Тараса Познякова пять лет назад взбудоражило всю страну. Парень исчез 4 апреля 2016 года, когда выехал из Львова в Киев вместе с двумя попутчиками, которых подобрал через сервис BlaBlaCar. По дороге он согласился подвезти двух человек, однако до столицы не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

В машину к Тарасу в тот злополучный день сели два участника закарпатского отряда "Сонечко" (ранее входил в "Правый сектор") – Луан Кингисепп по прозвищу Лука и Дмитрий Голуб с позывным Тоф. Их удалось опознать почти сразу, но Лука долгое время скрывался от правосудия. Пока два года назад не скончался. Второй виновник тех событий, Дмитрий Голуб, получил за убийство Тараса Познякова пожизненный срок.



Но все это время, целых пять лет, тело Тараса Познякова не могли найти. До сегодняшнего дня.



В СБУ заявили, что тело убитого в 2016 году Познякова удалось обнаружить спустя 5,5 лет безуспешных поисков. Эта находка после стольких лет неизвестности проливает свет на обстоятельства преступления, и в то же время порождает новые вопросы - о настоящих мотивах убийства и о возможных заказчиках этого преступления.



"Страна" решила воссоздать хронологию событий в деле об исчезновении 25-летнего Тараса Познякова. На основе материалов следствия, предоставленных "Стране" источниками в правоохранительных органах, приводим полную реконструкцию событий пятилетней давности.



Как выслеживали и убивали Тараса Познякова. Хронология событий



В начале 2016 года из зоны проведения АТО в Киев вернулись экс-члены "Правого сектора": гражданин РФ Луан Кингисепп и гражданин Украины Дмитрий Голуб.



В конце марта 2016 года эти двое зарегистрировались на онлайн-сервисе BlaBlaCar под вымышленным аккаунтом "Oksana Sadaeva", специально для этого приобретя новые сим-карты мобильных телефонов. Через этот аккаунт Голуб и Кингисепп мониторили информацию о поездках в BlaBlaCar.



30 марта 2016 года Тарас Позняков зарегистрировал в BlaBlaCar очередную собственную поездку из Львова в Киев. На следующий день попутчиками Тараса на эту поездку зарегистрировались 3 человека. Как позже установило следствие, регистрацию осуществил Луан Кингисепп на себя и еще одну выдуманную женщину, а также Дмитрий Голуб на себя лично.



1 апреля 2016 года Кингисепп купил билеты на поезд из Киева во Львов. Согласно материалам дела, Лука и Тоф приехали во Львов 3 апреля 2016 года на поезде в 6 часов утра из Киева. А на следующий день, 4 апреля, сели в машину к Тарасу Познякову и уехали вместе с ним обратно в Киев. Из этой поездки домой Тарас Позняков так и не вернулся.



Позняков отправился в Киев вместе с Кигисеппом и Голубом на автомобиле Audi A-6 (2006 год выпуска). В тот же день, на участке трассы "Житомир-Киев" между поселками Бузова и Гуровщина, 25-летнего парня убили выстрелами из пистолета "ТТ". Следствие пришло к выводу, что выстрелы совершил Луан Кингисепп.



После убийства Голуб и Кингисепп зарыли тело убитого Тараса Познякова и уничтожили его мобильный. А машину спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

“Ауди А6” Тараса обнаружили в гараже села Новоселки под Киевом 11 апреля – со следами крови на сидениях и дырками от пуль. Экспертиза подтвердила, что кровь принадлежит Тарасу Познякову.



Изначально следствие рассматривало как основной мотив убийства Тараса Познякова – кражу его машины. Однако машина (Audi A6) у Тараса Познякова была достаточно старая (2006 года выпуска) и относительно недорогая. В связи с этим родственники Тараса не исключали, что убийство могло быть заказным и связанным с работой самого Тараса (он был секретарем в райсуде Львова – Ред.)

или его родителей (отец Тараса, Александр, 20 лет работал на таможне).



Задержать преступников по горячим следам не получилось, хотя их личности следствие установило почти сразу после убийства. С мая 2016 года Кингисепп и Голуб находились в розыске.



Дмитрия Голуба задержали 4 августа 2016 года, Луку долгое время не могли найти – его объявляли в международный розыск (по не которым данным он некоторое время скрывался в зоне АТО в подразделениях добробатовцев).

Дмитрий Голуб

Вместе с тем, Голуб долгое время отказывался сотрудничать со следствием. Во время проведения следственных действий он не предоставил информацию об обстоятельствах совершения преступления и месте захоронения Тараса Познякова, а также о возможных заказчиках похищения и убийства львовянина.

Первые судебные заседания сопровождались скандалами. Голуб вел себя неадекватно, пытался разбить замок от клетки в зале заседаний, хамил судьям. В частности, он оторвал прикрепленную к полу деревянную скамейку и пытался ею выбить замок клетки. А затем кинул часть скамейки в телевизор, который разбился.

Суд обвинил Голуба в хулиганстве и приговорил его к двум годам лишения свободы. Тот оправдывался, что лишь "пытался защитить свои права".

Через два года убийце вынесли пожизненный приговор с полной конфискацией имущества. Голуб назвал суд "цирком" и заявил, что судьи не выслушали его показаний и не дали ему последнего слова.

Правда, потом выяснилось, что показаний он не давал по собственной воле, и в апелляции позже он свое решение поменял.

Странная гибель Кингисеппа



Второй подозреваемый по делу об убийстве Тараса Познякова, Луан Кингисепп, до приговора суда не дожил. 23 марта 2019 года в Киеве, во время празднования собственного дня рождения на съемной квартире, Луан Кингисепп, находясь в розыске, подорвался на взрывном устройстве и от полученных ранений погиб.

В квартире, где произошел взрыв (на 4 этаже) были найдены паспорт РФ на Луана Кингисеппа, а также четыре краденых паспорта Украины. В два из них вклеены фото Кингисеппа - другие фамилии, в третий не вклеена. Четвертый паспорт - биометрический на фамилию другого человека.

"Найдено несколько паспортов, Украины и России с разными фамилиями и одной и той же фотографией – Кингисеппа. Мы его долго искали (киевский областной уголовный розыск - Прим.Ред.), но нас все время на шаг опережали. Его предупреждали о каждом нашем действии. Поначалу он скрывался во Львове, затем – в АТО. В АТО нам его помогали искать сами члены Правого Сектора – у них тоже имелись к нему претензии. Но он все время уходил с адресов за час – полтора до того, как мы приезжали на его задержание", - рассказывал "Стране" в 2019 году источник в полиции.

"Была информация, что Луку крышевала СБУ. Мы проследили несколько звонков тем же людям, которые впоследствии курировали Сергея Стерненко. Скорее всего, в Киеве накануне выборов "Лука" появился неслучайно. И то, что он собирал самодельное взрывное устройство – тоже не стечение обстоятельств. Скорее всего "Лука" после убийства Познякова крепко сидел "на крючке" у своих кураторов из СБУ, которые поручили ему совершить провокацию вроде какого-то фейкового теракта. Который мог помешать выборам или, наоборот, отвлечь внимание людей от какого-то запланированного действия. Но произошел самоподрыв, такое бывает даже с опытными минерами". - сообщал источник "Страны".

Луан Кингисепп

Окончательный вердикт по Голубу

Суды над Голубом продолжались пять лет: два года – в суде первой инстанции, 2,5 – в апелляции.



28 мая 2019 Киево-Святошинский райсуд Киевской области приговорил Дмитрия Голуба к пожизненному лишению свободы. 7 июня 2021 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила приговор Голуба без изменений.



Дмитрия Голуба признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.6,12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.3 ст. 289, ч.1 ст.263, ч.ч.1,4 ст.358 УК Украины.

Если первое время Голуб отказывался давать показания, то уже на этапе апелляции он передумал.

Именно тогда, как сообщили "Стране" участники процесса, Голуб рассказал, где они с Кингисеппом спрятали тело Познякова. При этом Голуб отрицает, что убил Тараса Познякова, и считал пожизненное заключение слишком строгим наказанием.



Поэтому обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд, требуя отменить ему пожизненный приговор. Однако Верховный Суд в этой жалобе отказал: приговор остался без изменений и обжалованию уже не подлежит.

Голуб принимал участие в заседании прямо из колонии, по видеосвязи. Позиция защиты была в том, что на суд якобы оказывалось давление, а также были нарушены правила проведения экспертиз.

"Я не отрицаю, что я преступник, но не убийца. Я ни разу в жизни никого не убивал. Это слишком серьёзное наказание", - сказал Голуб во время суда.

Но, как видим, суд его аргументы не принял. Это стало редким случаем, когда за умышленное убийство в Украине дали пожизненный срок.



Как нашли тело Познякова

Все это время Тарас Позняков официально считался без вести пропавшим. До сегодняшнего дня.



Источник "Страны" в правоохранительных органах сообщил детали того, как и где было найдено тело Тараса Познякова.



Как выяснила "Страна", тело Познякова нашли в конце ноября этого года недалеко от места, где его убили – на земельном участке в Киево-Святошинском районе Киевской области. ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженное тело принадлежит Тарасу Познякову.



Поиски тела осложнялись тем, что за 5,5 лет, которые прошли с убийства Познякова, рельеф территории сильно изменился: перепродажа земельных участков, проведение строительных работ и создание стихийных свалок, наслоение почвы, уничтожение ориентиров, существовавших в 2016 году.



"Несколько лет копали гектарами. Все лето копали, и прошлым летом тоже. Ландшафт сильно изменился с 2016 года. Спутниковые снимки ничего не дали. Копали по ориентирам, по материалам дела. Нашли только с помощью георадара. Тело обнаружили недалеко от места убийства", - отметил источник "Страны".





Осужденный за убийство Познякова, Дмитрий Голуб, указал следователям место, где они с сообщником Луаном спрятали тело Познякова. Но место оказалось не совсем верным.



"Голуб сказал, где они спрятали тело. Район тот и ориентиры те. Но Голуб просто перепутал точное место захоронения из-за изменения ландшафта", - добавил источник "Страны".



К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR", используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.



Сейчас правоохранители проверяют данные, которые могут свидетельствовать о возможном заказном характере совершения убийства Тараса Познякова. Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Так что точку в деле об убийстве Тараса Познякова ставить рано.