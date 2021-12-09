Источник "Страны" в правоохранительных органах сообщил детали того, как и где было найдено тело погибшего в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Как выяснила "Страна", тело 25-летнего парня нашли в конце ноября этого года недалеко от места, где его убили - на земельном участке в Киево-Святошинском районе Киевской области. ДНК-экспертиза подтвердила, что обнаруженное тело принадлежит Тарасу Познякову.

Поиски тела осложнялись тем, что за 5,5 лет, которые прошли с убийства Познякова, рельеф территории сильно изменился. На него повлияли перепродажа земельных участков, проведение строительных работ и создание стихийных свалок, наслоение почвы, уничтожение ориентиров, существовавших в 2016 году.

"Несколько лет копали гектарами. Все лето копали, и прошлым летом тоже. Ландшафт сильно изменился с 2016 года. Спутниковые снимки ничего не дали. Копали по ориентирам, по материалам дела. Нашли только с помощью георадара. Тело обнаружили недалеко от места убийства", - рассказал источник "Страны".

Осужденный за убийство Познякова, Дмитрий Голуб, указал следователям место, где они с сообщником Луаном Кингисеппом (погиб при взрыве в 2019 году) спрятали тело Познякова. Но место оказалось не совсем верным.

"Голуб сказал, где они спрятали тело. Район тот и ориентиры те. Но Голуб просто перепутал точное место захоронения из-за изменения ландшафта", - добавил наш источник.

К поисковым работам была привлечена тяжелая техника, а также применено специальное техническое оборудование - георадар EASY RAD - GPR, используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

Сейчас правоохранители проверяют данные, которые могут свидетельствовать о возможном заказном характере совершения убийства Тараса Познякова. Так что точку в этом деле ставить рано. Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Как сообщалось, во вторник, 7 декабря, в деле Познякова поставил точку Верховный суд, оставив в силе пожизненный срок за убийство Дмитрию Голубу (второй фигурант умер в 2019 году). Это происшествие стало редким случаем, когда за убийство в Украине дали пожизненный срок

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков. Это произошло после того, как он подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие пришло к выводу, что его убили по предварительному сговору двое преступников с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два члена закарпатского отряда "Сонечко" (в прошлом входил в "Правый сектор"): Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб).

Подозреваемый в убийстве Познякова Луан Кингисепп погиб в марте 2019 года в Киеве в результате взрыва в квартире на проспекте Науки (Голосеевский район).