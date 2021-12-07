Сегодня, 7 декабря, в Верховном суде прошло заседание по делу об исчезновении и убийстве львовянина Тараса Познякова в 2016 году, в котором обвинили его попутчиков BlaBlaCar.

Верховный суд рассматривал кассационную жалобу осужденного за это преступление на пожизненный срок с конфискацией имущества Дмитрия Голуба - он с приговором и доказательствами обвинения не согласен. Второй обвиняемый по делу об убийстве Познякова - Луан Кингисепп - до приговора не дожил и погиб в марте 2019 года в результате взрыва в собственной квартире.

Прошлое заседание продлилось буквально несколько минут - тогда обвиняемый Голуб не явился в суд из-за плохого самочувствия. Сегодня же Голуб присутствовал на суде в формате видеоконференции прямиком из колонии, где отбывает наказание.

При этом связь с Голубом во время заседания неоднократно прерывалась. По словам участников процесса, "проблемы со связью" на заседаниях у Голуба и раньше регулярно возникали. В суде первой инстанции, где он тоже включался по видеосвязи, Голуб просто вытащил шнур из компьютера, сказал, что ничего не слышит и ушёл.

Сторона защиты Голуба в кассационной жалобе указывает, что роль обвиняемого в истории с Позняковым не была выяснена до конца, а также наблюдались нарушения в проведении экспертизы. Однако, одна из членов коллегии судей отметила, что это не является предметом рассмотрения кассационного суда.

"Мы не суд, который исследует доказательства", - объяснила судья.

Основанием для кассационной жалобы Голуба, на котором акцентирует внимание и он сам, и его адвокат - то, что якобы ему не в полной мере разъяснили его право на суд присяжных. Также одной из жалоб стороны защиты стало некое давление на судей во время рассмотрения дела. Впрочем, как признался в итоге адвокат, доказательств давления на суд у защиты нет. На прямой вопрос судьи, является ли давление на суд лишь предположением стороны защиты, адвокат ответил утвердительно.

По словам адвоката Голуба, при рассмотрении дела была нарушена Европейская конвенция по правам человека. Он также заявил, что у судей было предвзятое отношение к Голубу.

Сам же Голуб утверждает, что ранее суд не заслушал его показания по делу об убийстве и назначил одностороннее наказание. Хотя, как уточнил прокурор, не давать показания было личным желанием Голуба - при этом уже на этапе апелляции он показания всё-таки дал.

Несмотря на это, осуждённый за убийство Познякова Голуб просил Верховный суд отменить ему пожизненный приговор и вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

"Я не отрицаю, что я преступник, но не убийца. Я ни разу в жизни никого не убивал. Это слишком серьёзное наказание", - сказал Голуб.

В свою очередь, сторона обвинения напомнила, что суд первой инстанции по данному делу длился два с половиной года, а апелляционный суд - два года.

Отец Тараса Позняка Александр уверен, что в суде первой и второй инстанции были приведены все доказательства причастности Голуба к убийству, а также не было нарушений со стороны судей. В связи с этим он просил не удовлетворять кассационные жалобы, а приговор первой инстанции оставить в силе.

Отец Познякова, его адвокат и прокурор. Фото: "Страна"

По результатам заседания Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Голуба: приговор оставили без изменений. Голуб продолжит отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Судьи отметили, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Дело об убийстве Тараса Познякова стало одним из немногих, в котором по 115 статье (умышленное убийство) обвиняемый получил пожизненный срок. Как правило, в таких случаях преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков после того, как подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие пришло к выводу, что Познякова убили по предварительному сговору двое преступников с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два бойца закарпатского отряда "Сонечко", отколовшегося от "Правого сектора": Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб).