Во Франции допустили ошибку и задержали вчера в аэропорту Руасси не подозреваемого в убийстве убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, а его однофамильца Халеда аль-Отайби.

Об этом сообщает Figaro в среду, 8 декабря.

В аэропорту Руасси 7 декабря сотрудники пограничной полиции задержали 33-летнего Халида Аль-Отайби, которого подозревают в зверском убийстве саудовского журналиста.

Но позже выяснилось, что это была ошибка и задержали однофамильца подозреваемого.

Указано, что путаница может возникать из-за того, что в Саудовской Аравии отчество обозначает племя, а не отдельную личность. Идентификация осуществляется по цепочке имен деда, отца и сына.

Напомним, 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, критик властей США и Саудовской Аравии, отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документ, необходимый для заключения повторного брака. Его невесте Хатидже Дженгиз не позволили войти в помещение.

Как выяснилось позже, Хашогги жестоко пытали, убили, а его тело расчленили внутри консульства. Турецкая сторона заявила, что в операции по устранению Хашогги были задействованы 15 саудовских агентов.

В 2019 году Саудовская Аравия приговорила к смертной казни пятерых убийц Хашогги.

Также сообщалось, что феврале 2021 года Центральное разведывательное управление США рассекретило доклад об убийстве журналиста. Американские спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил план этого преступления.