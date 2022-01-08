В столице местные жители обнаружили на улице Теодора Драйзера тело неизвестного мужчины. Прибившие на место правоохранители выяснили, что на груди у него - ножевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Facebook.

"Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший - уроженец другого государства, 1969 года рождения. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - Ред.). Правоохранители проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше в городе Седльце в первый день января обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Его в 04:00 заметила пара, которая возвращалась домой с вечеринки.

"Страна" также сообщала о том, что в Николаевской области местная жительница зарезала мужчину, оказывавшего ей чрезмерные знаки внимания на дискотеке и даже угрожавшего ножом. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы.