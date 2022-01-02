В Польше в городе Седльце в первый день января обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Его в 4:00 утра заметила пара, которая возвращалась домой с вечеринки.

Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.

Известно, что пара заметила мужчину, когда тот лежал на тротуаре с травмой головы. Мужчина и женщина пытались помочь потерпевшему, однако он был уже мертвым. Тогда они вызвали полицию.

Пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек также подтвердила смерть украинца.

По предварительным данным, его убили.

Мужчина праздновал Новый год в компании сограждан и иностранцев. Польские полицейские считают, что компаньоны украинца могут быть причастны к смерти мужчины.

В результате из-за убийства мужчины в Польше задержали 12 человек. Все они – граждане Украины, Индонезии и Беларуси. Мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли дать правоохранителям показания.

Обстоятельства смерти гражданина Украины устанавливаются.

Ранее мы писали, что 1 января в польском городе Калиш 25-летний украинец получил травмы в результате взрыва петарды. Сейчас врачи пытаются спасти его глаз.

Также "Страна" писала, что недавно в Польше при невыясненных обстоятельствах внезапно умер 34-летний танцор родом из Украины Жора Королев. О его смерти стало известно 21 декабря, после того как он, сославшись на плохое самочувствие, отказался прийти на тренировку и остался дома. Позже к нему приехала девушка, она нашла танцора лежащим посреди комнаты.