Недалеко от острова Березань в Николаевской области местный рыбак обнаружил перевернутую лодку с двумя мертвыми телами. По его словам, в лодке было 3 мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

"22 ноября в 8:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы Очаков поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились три человека", - говорится в сообщении.

Также спасатели установили, что умершие мужчины были 1949 и 1961 года рождения. Пропавший без вести - 1967 г.р., его происки продолжаются.

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