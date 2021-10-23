В Киеве мужчина спас девочку, упавшую в воду. Происшествие произошло в парке Победа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный" в субботу, 23 октября.

"Сегодня в столичном парке Победа девочка упала в воду. К счастью, нашелся настоящий мужчина, который мгновенно прыгнул ее спасать", - говорится в сообщении канала в Telegram.

По данным "Киев Оперативный", ребенка вытащил из воды правоохранитель из Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" сообщала, что на Волыни полицейские во время задержания наркоманов спасли тонущего в реке человека, который кричал и звал на помощь. Патрульные полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии немедленно бросились спасать человека. Благодаря совместным согласованным и оперативным действиям, гражданина удалось достать из воды. Его немедленно передали медикам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также мы писали, что в Киеве утонула беременная девушка, отдыхавшая на озере с пьяным парнем. Очевидцы рассказали, что беременная женщина и ее мужчина отдыхали на озере. Пара решила поплавать на матрасе, но заплыла далеко от берега. На середине озера девушка начала кричать о том, что не умеет плавать, после чего упала в воду. Парень, по некоторым данным, был в состоянии алкогольного опьянения и спасти девушку не сумел.