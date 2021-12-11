В Чехии нашли мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина. На его теле - признаки избиения и удушения
В Чехии правоохранители нашли тело 21-летнего украинца Валентина Игнатюка, уроженца Закарпатской области, который приехал в страну на заработки.
Об этом говорится в сообщении "Книги памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook.
Последний раз парень выходил на связь еще летом этого года – местные полицейские разыскивали его с июля.
В октябре правоохранителям удалось найти тело Валентина в лесополосе с чешскими документами, телефоном и украинским паспортом. В связи с этим личность погибшего удалось идентифицировать достаточно быстро.
Кроме этого, правоохранители обнаружили на теле парня явные признаки избиения и удушения.
Как пишут авторы публикации, сейчас мать Валентина собирает деньги на перевозку сына и ждет завершения всех экспертиз.
Ранее "Страна" писала о том, что в Польше в вытрезвителе скончался украинец, которого правоохранители привязали ремнями к кушетке, чтобы он успокоился.
В результате девяти лицам выдвинули обвинения в рамках следствия по делу о гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава.