В Чехии правоохранители нашли тело 21-летнего украинца Валентина Игнатюка, уроженца Закарпатской области, который приехал в страну на заработки.

Об этом говорится в сообщении "Книги памяти умерших за рубежом украинцев" в Facebook.

Последний раз парень выходил на связь еще летом этого года – местные полицейские разыскивали его с июля.

В октябре правоохранителям удалось найти тело Валентина в лесополосе с чешскими документами, телефоном и украинским паспортом. В связи с этим личность погибшего удалось идентифицировать достаточно быстро.

Кроме этого, правоохранители обнаружили на теле парня явные признаки избиения и удушения.

Как пишут авторы публикации, сейчас мать Валентина собирает деньги на перевозку сына и ждет завершения всех экспертиз.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше в вытрезвителе скончался украинец, которого правоохранители привязали ремнями к кушетке, чтобы он успокоился.

В результате девяти лицам выдвинули обвинения в рамках следствия по делу о гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава.