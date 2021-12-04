В октябре этого года в Польше легально трудоустроиться смогло рекордное количество иностранцев, при этом большая часть из которых – украинцы (636 тысяч): кроме работников, среди них есть и владельцы собственного бизнеса.

Об этом сообщает компания по международному трудоустройству Gremi Personal.

"Подсчеты проводились по количеству уплаченных страховых взносов. Такое количество украинцев на 23,8% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии", - сообщает Gremi Personal.

Несмотря на то, что за год количество легальных украинских трудовых мигрантов выросло на 19,2%, в стране по-прежнему сохраняется нехватка трудовой силы.

В 2021 года спрос на рабочие специальности увеличился на 90%. Больше всего вакансий в сфере логистики, а также на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве пластмассовых изделий.

Ранее мы сообщали о том, что заробитчане спонсируют украинскую экономику больше, чем МВФ и ЕС. По состоянию на 1 ноября текущего года за 10 месяцев, в Украину из заграницы перевели денег на сумму более 10 миллиардов долларов.

Кроме того, "Страна" писала, что период работы без разрешения для украинцев в Польше будет увеличен до двух лет. Соответствующее решение поддержал Польский Сейм. Теперь инициативу должен поддержать Сенат, после чего его подпишет президент Польши.