В Германии на фоне растущего дефицита квалифицированных специалистов зовут профессионалов из-за рубежа.

По оценке федерального агентства по труду, в стране не хватает больше миллиона работников по десяткам профессий. Как сообщает Deutsche Welle, особенно нужны инженеры-строители, сиделки, сантехники, водители грузовиков - то есть те рабочие места, на которые чаще всего устраиваются украинцы.

Средняя зарплата за такую работу в Германии выше, чем в других странах Европы. В среднем мигрантам там платят в переводе на гривны в районе 50-60 тысяч грн, поэтому многие наши соотечественники стремятся именно "до нимця".

По данным компании Personal Service, 40% украинцев ищут работу именно в Германии. Но на деле не все так радужно - несмотря на все облегчения, нашим заробитчанам все еще непросто устроиться в ФРГ из-за бюрократических проволочек и языковых проблем.

Разбирались, каких работников ждут в Германии, сколько платят и какие перспективы на трудоустройство у украинцев.

Едут по фальшивкам

Ситуация на немецком рынке труда такая, что ассоциация малого и среднего бизнеса Германии призвала к организации целевой иммиграции квалифицированных специалистов из-за их высокой нехватки в ФРГ.

"Все больше и больше компаний во всех отраслях не находят ни специалистов, ни стажеров. Это элементарно ставит под угрозу конкурентоспособность среднего бизнеса и, следовательно, место Германии в целом", - заявил Deutsche Welle исполнительный директор ассоциации Маркус Йергер.

Уже год как специалистам из "не-ЕС" облегчен доступ к немецкому рынку труда. Формально трудоустроиться в Германии теперь могут и представители рабочих специальностей, если диплом признан в ФРГ и есть предложение по работе. Разрешается также приехать на полгода в страну для поиска подходящей вакансии (недавнее нововведение).

Дальше обещают еще облегчить процедуры получения визы для работы в Германии, а также признания профессиональной квалификации.

А пока многие украинцы едут в Германию по поддельным документам и устраиваются там нелегально, в основном прислугой, строителями с зарплатой около 1,5-2 тыс. евро. Сейчас, например, едут собирать тыквы на фермы.

"И хоть уже два года как Германия формально упростила трудоустройство граждан без европейского паспорта, но немцы всё же редко выдают рабочие визы украинцам и при этом требуют доказать знание немецкого языка. Очевидно, опасаются потока мигрантов, ведь многие мечтают работать в Германии, где уровень жизни и зарплат один из самых высоких в мире. А устроиться легально без знания языка и рабочей визы нереально", - рассказала нам представительница львовского агенства по трудоустройству Инна Мыць.

По ее словам, в Германии очень нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Также в Германии есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей.

"Реально заработать на наши деньги около 50 тысяч гривен. В ряде случае даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то - по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально. Такая тенденция сохранится и в следующем году", - говорит нам эксперт по миграции Инна Мыць.

Большие платежки за газ "вытолкнут" больше нелегалов

Большой спрос на трудяг на полевых работах - осенью набирают на тыквенные фермы, весной - на спаржу, летом - на сбор ягод и фруктов.

Также в Германии есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей, средняя зарплата - 1,5-2 тысячи евро.

В 2022 году, когда начнут приходить повышенные платежки за газ, эксперты прогнозируют увеличение потока украинских нелегалов в Германию. А значит, со стороны посредников будет больше мошенничества и фактов эксплуатации.

О том, что украинские нелегалы массово "переселяются" через Польшу в Германию, пишут и польские СМИ.

По словам пресс-секретаря пограничной службы на Одере Иоанны Конечняк, украинцы серьёзно рискуют, ведь если их поймают на нелегальной работе и депортируют, они не смогут приехать второй раз. Более того, немецкая полиция также конфискует у них деньги, полученные за нелегальную работу.

На нелегалов устраивают рейды и в самой Германии - ищут нелегальных работников, в частности, на мясоперерабатывающих комбинатах.

По информации немецкой прокуратуры, немецко-польская преступная группировка при помощи агентств временного трудоустройства за последний год перебросила в Германию несколько сотен человек. Еще столько же работали на основании поддельных документов граждан ЕС. Посредники заработали на этом несколько миллионов евро.

Сейчас немецкая полиция расследует около тысячи случаев незаконного пребывания и трудоустройства на территории страны. Многие из них - украинцы, большинство устроились на работу через посредников польских компаний в Украине.

"На полях - каторга"

Тем не менее посредники продолжают активнее нанимают людей в Германию по польским рабочим визам (то есть нелегально). Например, на фермы для ухода за скотом или на поля со спаржей.

Обещают зарплату в 1,6 тыс. евро чистыми, из которых высчитывают 150 евро за проживание.

"На руки после расходов за жилье и еду остаются, может, тысяча евро. Работа до первой облавы полиции, а потом - депорт. Это рабство. Труд на полях у немцев очень тяжелый. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов - в апреле-июне. Поляки "гоняют", а у немцев вообще каторга. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа - с 5 утра и часто до захода солнца", - рассказывает "Стране" львовянка Галина Маруняк, которая работала на сборе урожая в Польше и Германии.

"Сами немцы не соглашаются на такую работу - им выгоднее сесть на пособие, сейчас еще дают коронавирусные выплаты тем, кого сократили из-за локдауна. Урожай гниет, а об украинцах тут ходит слава как о дешевой рабочей силе. Хотя в Германии есть минимальная ставка (9 евро с "копейками" в час), немецкие фермеры умудряются недоплачивать (часто нанимают наших студентов и платят им 6 евро как практикантам). Хотя в целом в Германии, по сравнению с той же Польшей, трудовые права нарушаются намного реже. В основном честно все выплачивают. Но и сто шкур сдирают", - вторит живущая в Берлине украинка Оксана Маломуж.

В соцсетях украинцы активно интересуются, как попасть на работу в Германию по польским визам.

"Хочется устроиться на более долгий срок, а не на три месяца, как на сборе урожая. И на стройку, где я спец-каменщик, а не в поле", - признается нам Александр Барбил из Франковска, который сейчас трудится на заводе в Польше и ищет работу в Германии.

Но пока Германия планирует упрощенную схему трудоустройства только для сезонных работ, остальным попасть туда сложно.

"Чтобы получить немецкую рабочую визу, нужен немецкий контракт от работодателя, немецкий язык уровень B2 и тогда в посольство за визой, собеседование на немецком языке. И то не вариант, что дадут визу. Разве что подается хороший специалист с высшим образованием. А по польской визе ехать в Германию - незаконно", - говорит нам специалист по миграции Леонид Мавров.

Ждут водителей фур

Не хватает в Германии и водителей фур - там, как и во многих странах ЕС, ситуация с грузовыми перевозками на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.

Раньше дальнобойщиков обучали в Бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях-перевозчиках. Такой системы больше не существует.

"Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - рассказывает "Немецкой волне" Хайди Радлер из немецкой логистической компании Hintzen.

Владельцы логистических фирм в отчаянии: без водителей ничего не будет работать. Тем более, что спрос на услуги перевозчиков быстро растет.

Водитель из Львова Владимир Труш, который работает в польской фирме, планирует устроиться в Германию - там, говорит он, условия лучше и платят честнее, но и устроиться сложнее - украинские права не котируются, требуют обучения в немецкой автошколе, для этого надо знать язык хотя бы базово, а экзамен на вождение - сложный.

Украинским "водилам" в Германии на фурах платят в среднем 2 тысячи евро, это примерно 60 тыс. грн, тогда как на родине они получают около 15-25 тысяч гривен.