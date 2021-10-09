В Польше девяти лицам выдвинули обвинения в рамках следствия по делу о гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Районную прокуратуру Щецина.

В ходе следствия задержали восемь человек, сегодня задержали девятое лицо - работницу вытрезвителя.

"Прокурор выдвинул трем полицейским обвинения в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении", - говорят в прокуратуре Щецина.

Кроме этого, еще одного полицейского обвинили в предоставлении разрешения физического насилия над задержанным украинцем. Такое действие противоречит его служебным обязанностям.

Двух работников польского вытрезвителя обвинили в физическом насилии и смертельном избиении украинца.

Также обвинения в неподобающей оценке состояния избитого украинца, которая привела к его смерти, предъявлены врачу вытрезвителя.

Руководителя учреждения обвинили в подстрекательстве медиков к препятствованию уголовного производства и размещению ложной информации в меддокументации о пребывании украинца в центре.

Похожие обвинения услышал арестованный сотрудник вытрезвителя.

Прокуратура запросила трехмесячный арест двух правоохранителей. Хотя суд не удовлетворил данное ходатайство, сторона обвинения все равно планирует обжаловать это решение.

Другие подозреваемые будут находиться под наблюдением полиции. Им запрещено контактировать с конкретными лицами, запрещен выезд из Польши и имущественные гарантии.

Кроме этого, от работы отстранили сотрудников и врача вытрезвителя. Одного из офицеров полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. На другого "прокурор наложил приказ воздержаться от выполнения любой деятельности, в которой допустимая возможность применения мер прямого принуждения".

Трем полицейским и двум работникам учреждения грозит лишение свободы до 10 лет. Остальным - до 5 лет.

Напомним, в Польше в вытрезвителе скончался украинец, которого правоохранители привязали ремнями к кушетке.

Ранее посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Польши в связи со смертью 25-летнего украинца.

В отличие от большинства других подобных случаев, история с Дмитрием Никифоренко активно освещается ведущими польскими СМИ. Большое возмущения она вызвала и в среде украинских мигрантов. Погибшего уже называют "украинским Флойдом". "Страна" разбиралась, какими могут быть последствия.