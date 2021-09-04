Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Польши в связи со смертью 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил копа, после чего его привязали к койке вытрезвителя, и украинец умер в таком положении.

Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - сообщил он.

Ранее мы писали о том, что четверо причастных к событиям с украинцем польских правоохранителей были отстранены от выполнения служебных обязанностей, а двое уволены со службы. В случае доказательства судом их вины в смерти им грозит до пяти лет тюрьмы.

После этого ЧП районная прокуратура Свидницы начала проверку. При этом польские правоохранители не исключают, что в крови умершего украинца выявят следы наркотических препаратов.

Посольство Украины начало готовить ноту в МИД Польши ноту касательно смерти Дмитрия Никифоренко еще 3 сентября. В ноте должен быть призыв к польским властям провести беспристрастное и быстрое расследование инцидента, привлечь причастных лиц к ответственности и поставить об этом в известность украинскую сторону.