Посольство Украины готовит и намерено в ближайшее время отправить в МИД Польши ноту касательно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. В нетрезвом виде этот житель Винницкой области ударил полицейского, после чего был привязан к койке вытрезвителя и умер в таком положении.

Об отправке ноты заявил агентству "Укринформ" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам Дещицы, в ноте будет призыв к польским властям провести беспристрастное и быстрое расследование инцидента, привлечь причастных лиц к ответственности и поставить об этом в известность украинскую сторону.

Он добавил, что с начало августа расследование смерти 25-летнего украинца (она случилась еще в конце июня) находится на контроле украинских дипломатов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Как рассказывала "Страна", четверо причастных к событиям с украинцем польских правоохранителей были отстранены от выполнения служебных обязанностей, а двое уволены со службы. В случае доказательства судом их вины в смерти им грозит до пяти лет тюрьмы.

Мы также писали, что через полмесяца после смерти Дмитрия в Польше еще один украинец подвергся нападению сразу семерых людей.