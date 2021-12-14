Во вторник, 14 декабря, в районе села Свободное Новомосковского района Днепропетровской области, у автодороги Губиниха - Вольное в лесополосе сотрудники Национальной полиции обнаружили тело военнослужащего Л. У него были заметны признаки насильственной смерти.

Об этом сообщается в Фейсбуке 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) "Холодный Яр".

Найденный мертвым военнослужащий проходил службу в воинской части А1302. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа пришла к выводу, что смерть мужчины наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения. Работники полиции уже установили и задержали по горячим следам подозреваемых в совершении преступления. По предварительной информации, они служат в той же части, что и их жертва.

По поводу смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование. Командование воинской части выразило готовность обеспечить содействие всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию для установления полной картины обстоятельств гибели человека.

"Страна" не раз писала о смертях служащих ВСУ, не связанных с боевыми потерями. Так, год назад в Луганской области в результате суицида погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад ВСУ.

А в минувшем октябре в учебном центре "Десна" за месяц до демобилизации застрелился из автомата солдат-срочник.