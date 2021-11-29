В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель, что в Волынской области, покончил с собой полицейский. Мужчина вышел в туалет в отделении патрульной полиции и застрелился.

Об этом сообщает агентство "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в полдень. 28-летний сотрудник полиции вышел в туалет в отделении патрульной полиции города Ковель и оттуда раздался выстрел. Машина "Скорой помощи" оперативно приехала в отделение, но спасти правоохранителя медикам не удалось.

Информацию о данном инциденте изданию подтвердил директор КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Волынского областного совета Владимир Шмаль.

Напомним, в сентябре в Одесской области старший сержант полиции повесился в собственном сарае. У полицейского остались двое малолетних детей.

Также сообщалось, что весной в Одессе в здании Отдельной авиационной эскадрильи Государственной пограничной службы застрелился офицер-пограничник.

Ранее "Страна" писала, что во Львове патрульный полицейский застрелился сразу после построения.