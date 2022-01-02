В Николаевской области местная жительница зарезала мужчину, оказывавшего ей чрезмерные знаки внимания на дискотеке и даже угрожавшего ножом. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает в Facebook полиция Николаевской области в воскресенье, 2 января.

В полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" против 30-летней женщины, которая смертельно ранила пристававшего к ней знакомого с ножом на дискотеке.

"30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке. Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она отобрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

В ходе первоочередных следственных действий, полицейские установили, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки.

Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство.

Однако, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В Николаевской области женщина отобрала нож у навязчивого поклонника и убила его. Источник: Facebook/полиция Николаевской области

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