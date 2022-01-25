Польские пограничники объявили о начале строительства ранее анонсированного заграждения высотой более пяти метров и протяженностью 186 километров на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает в Twitter во вторник, 25 января, пресс-служба пограничной охраны Польши.

"Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня пограничная охрана передала площади под строительство исполнителям. Это крупнейший строительный проект в истории погранохраны", - заявили в пресс-службе

В погранохране добавили, что общая стоимость проекта 1,6 млрд злотых (0,4 млрд долларов или более 11 млрд гривен). Средства выделяются из бюджета страны.

Новое заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 метров должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

🆕Ruszyła budowa bariery na granicy polsko🇵🇱-białoruskiej🇧🇾.

Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom.

To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej.Długość bariery to 186 km,koszt jej budowy - 1,6 mld zł.#UNIBEP @BudimexSA @GrupaPolimex pic.twitter.com/lxf13tSSm2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 25, 2022

Ранее "Страна" сообщала, что Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.

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