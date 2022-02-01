Италия 31 марта текущего года отменит режим чрезвычайной ситуации, который был введен два года назад из-за коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, сообщает ANSA во вторник, 1 февраля.

"Я считаю, что 31 марта чрезвычайное положение не будет продлено. И к концу месяца мы откажемся от тех многих ограничений, которые у нас есть сегодня", - сказал он.

Напомним, недавно Италия продлила запрет на въезд туристам из Украины. Это значит, что наши граждане с 1 февраля по 15 марта будут относиться к гражданам стран категории Е, которым въезд в страну будет разрешен только по уважительной причине.

Также мы писали, что Италия ужесточила карантин для невакцинированных граждан. Для переболевших ковидом или привитых людей, но только если они получили "бустерную" дозу или если вторая прививка была сделана не позднее 120 дней назад, правительство решило отменить карантин, после контакта с человеком, который сдал положительный тест.

Между тем, в Украине за сутки ковидом заразились больше 30 тысяч человек. Число летальных случаев подскочило в 2,5 раза.