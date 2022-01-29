Итальянский президент Серджо Мотторелла переизбран на новый срок после восьмого тура голосования в парламенте страны.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в субботу, 29 января.

Согласно подсчетам, которые все еще продолжаются, Мотторелла набрал необходимые для победы 505 голосов. При достижении этой цифры участники собрания встретили переизбрание президента бурными аплодисментами.



Выдвижение кандидатуры Моттореллы стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.



Однако Мотторелла принял делегацию из руководителей парламентских фракций, которым объявил о готовности снова возглавить страну, "учитывая ситуацию" и несмотря на собственные планы.

Необходимость такого обращения назрела после того, как семь прошедших туров голосования, которое шло с понедельника, 24 января, завершились безрезультатно.

Кроме того, беседу с президентом провел премьер-министр Италии Марио Драги. Из информированных источников стало известно, что глава правительства попросил его дать согласие на переизбрание, поскольку оно послужило бы "благу и стабильности страны".



Кандидатуру Моттореллы единогласно поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики.

Согласно статье 83 конституции Италии, президент избирается парламентом, в заседании которого участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 - 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства проводится тайным голосованием большинством в две трети. Однако после третьего тура достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.

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