Кабмин запретил Кличко вносить кандидатуры глав райадминистраций
Кабинет министров запретил председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение президентом Владимиром Зеленским.
Об этом идет речь в постановлении Кабинета Министров №43, принятом 24 января и опубликованном на Правительственном портале.
"Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городе Киеве и в Севастополе госадминистрации назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению Кабинета министров согласно предложениям премьер-министра", - отмечается в постановлении.
Ранее главы райадминистраций в Киеве назначались и увольнялись в соответствии с предложениями главы КГГА.
Напомним, у мэра Киева Кличко складываются напряженные отношения с Офисом президента. Недавно его приглашали на Банковую, чтобы убедить градоначальника не выставлять свою кандидатуру на будущие выборы президента Украины, как потенциально опасную для Зеленского. Об этом "Страна" подробно писала в отдельном материале.
Кроме этого, мы рассказывали, что Виталий Кличко решил встать на защиту экс-президента Петру Порошенко.