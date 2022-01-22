Партия киевского городского головы Виталия Кличко УДАР готовится к смотру рядов. Скоро состоится очередной съезд политсилы мэра-боксера на котором должна быть оглашена ее дальнейшая стратегия действий.

А в четверг, 20 января, фракция УДАРа подержала в большинстве своем обращение Киевсовета к президенту Украины, парламенту и Офису генерального прокурора о “недопущении политического преследования” Петра Порошенко, инициированное фракцией партии экс-президента “Европейская солидарность”.

Без голосов УДАРа - второй по численности фракции в Киевсовете после ЕС - это обращение не было бы принято. Кличко помог Порошенко в чувствительном для Офиса президента вопросе (хотя "Слуги народа" пытались этому помешать).

Значит ли это то, что идет создание (а точнее восстановление) политического альянса Порошенко и Кличко и какие дальнейшие действия мэра Киева на общенациональном политическом поле, разбиралась “Страны”.

Съезд под знаком Чернигова

УДАР запланировал провести 4 февраля в Киеве свой XXV съезд. Сейчас в областях проходят партийные конференции, на которых выбирают делегатов съезда.

В беседе со “Страной”, источник, близкий к партии Кличко, выделил один из вопросов будущей повестки дня партийного форума.

“В конце марта состоятся довыборы на мажоритарном округе №206 в Черниговской области. На съезде мы выдвинем нашего кандидата”, - утверждает собеседник, попросивший об анонимности.

Вероятнее всего, партия поддержит кандидатуру действующего секретаря Черниговского горсовета, глава черниговской ячейки УДАРа Александра Ломако (как и предполагала “Страна”). Это близкий соратник мэра Чернигова и лидера партии “Родной дом” Владислава Атрошенко, который заключил политический союз с Кличко.

У Атрошенко в последнее время большие проблемы с киевскими властями. На коммунальных предприятиях и фирмах, сотрудничающих с горсоветом, проходят, как утверждает черниговский мэр, “массовые обыски”. Атрошенко называет их “политическим давлением” в ответ на поддержку Кличко, у которого тоже осложнились отношения с ОП, где видят в мэре-боксере возможного конкурента на будущих президентских выборах.

Другая причина, по словам Атрошенко, критика “несправедливого распределения денег государственных фондов между регионами”.

“24 декабря у меня состоялась встреча с уполномоченным чиновником, который передал месседж от Офиса президента о том, что ОП может поспособствовать в ослаблении силового давления на меня при двух условиях. Первое: я должен отойти от Кличко, а второе: я должен отказаться и сдать 206-й округ”, - заявил не так давно на пресс-конференции городской голова Чернигова.

Если это правда, выдвижением Ломако черниговский мэр фактически отказывает Банковой в игре по ее правилам со всеми вытекающими последствиями.

Потому что в таком случае шансы на победу у любого кандидата от "Слуг народа" на довыборах будут очень не велики.

Похоже, в УДАРе это понимают и теперь уже на съезде выступят в поддержку Атрошенко и не только. Как утверждает собеседник, близкий к партии, на съезде планируются политические заявления на злобу дня, с которыми выступит, по всей видимости, и сам столичный мэр.

“Публичная активность Кличко будет усиливаться. Будет сказано, что мы не поддерживаем давление на политических оппонентов, местное самоуправление и СМИ - тем более сейчас, когда страна столкнулась с серьезными внешними и внутренними вызовами”, - сообщил источник.

Среди внутрипартийных задач съезда - смотр региональных ячеек после “перезагрузки” УДАРа. “Это будет первый съезд, когда можно будет понаблюдать за обновленной и увеличившейся командой”, - утверждает собеседник.

Двухпартийные маневры

Политическое давление - это не только про самого Кличко со товарищи, но и про Петра Порошенко. Хотя увидим, назовут ли его по имени.

Кличко в щекотливых вопросах (а этот как раз такой) верен себе. Он говорит “а”, но не говорит “б”.

Мэр-боксер вроде бы высказался в защиту Порошенко, когда того стали "догонять", но обиняками. В своем Телеграм-канале Кличко написал не, скажем, "преследование Порошенко и давление на него как на оппозиционного политика", а “те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого Президента Украины” и которые вредят государству. То есть без упоминания имени экс-президента. Правда, он намекнул и на Зеленского, тоже его не назвав.

Есть и другие примеры. 17 января мэр Киева сообщил, что повторно заболел ковидом и ушел на самоизоляцию. Это был веский повод не ехать на поддержку Порошенко, в этот день вернувшегося с грандиозным шумом в Украину и сразу же отправившегося на судебное заседание, где его могли арестовать. Но уж 21 января “Страна” встретила столичного градоначальника в ресторане, и в тот же день он публично сообщил о выздоровлении.

Некоторые усомнились в том, что Кличко реально болел и предположили, что это был повод отстраниться от противостояния Порошенко и Банковой в тот момент когда еще не было понятно в чью сторону склонится удача.

Однако после того, как суд избрал Порошенко мягкую меру пресечения в виде личного обязательства (что в публичной плоскости было воспринято как политическое поражение Зеленского), Кличко, а точнее его партия, заняла более определенную позицию.

В четверг фракция УДАРа поддержала обращение против “политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Украины”.

Без голосов партии Кличко оно не было принято.

Всего поддержали обращение 62 депутата, из них 29 - представители “Евросолидарности”, 20 - УДАРа, 5 - “Единство” (партия покойного экс-мэра Киева Александа Омельченко), 6 - “Голос” плюс 2 внефракционных депутата. Один из них - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который входит в близкое окружение Кличко. Сам же мэр-боксер же отсутствовал по причине все того же Covid-19.

В “Евросолидарности”, как бы то ни было, довольны такой поддержкой.

“Вчера за обращение против политического преследования Петра Порошенко проголосовали не только ЕС и УДАР, но и “Голос”, “Единство”. Такое голосование значит, что именно эти партии готовы бороться за демократию, в Киеве в том числе”, - заявила депутат Киевсовета от ЕС Динара Габибуллаева “Стране”.

“ОП работал серьезно по всем фракциям. Из “Единства” выжимали соки. Если бы несколько депутатов “спрыгнули”, обращение не прошло бы. Союз ли у нас с УДАРом теперь? Очевидно, да”, - говорит другой депутат от “Евросолидарности” на правах анонимности.

“Порошенко хочет заключить Кличко в объятия, как Киру Рудык (лидер партии “Голос”, которая поддержала экс-президента во время суда и, возможно, в будущем присоединится к его партии - Ред.). Но Виталий уже знает, как сложно выбираться из его объятий. Поэтому мы против политического давления Банковой на оппонентов. Но мы отдельная политисила со своими амбициями и планами, которая самостоятельно будет идти в политике. Выдвижение своего кандидата по 206-му округу можно тоже считать демонстрацией нашей самостоятельности”, - реагирует источник, близкий к УДАРу.

При этом он допускает появление кандидатура от ЕС на округе, что, по его словам, свидетельствует, что у лидеров партий “табачок все же врозь” (сами себя "ударовцы" в частных беседах, кстати, называют “Евросолидарностью с человеческим лицом”).

Тем не менее, источник в “Евросолидарности” считает, что Кличко придет к мысли о необходимости повторения союза образца парламентских выборов 2014 года.

“Если вернется “мажоритарка”, нам придется договариваться минимум о Киеве, где мы общими усилиями можем взять всем округа, исходя из нынешних рейтингов. По спискам УДАР не факт, что пройдет. А с нами - точно. Кличко стоит задуматься”, - говорит собеседник.

С другой стороны, как уже писала "Страна", среди экспертов в ходу и другая версия развития событий. Учитывая, что антирейтинг Кличко значительно ниже, чем у Порошенко, у мэра Киева в случае выхода во второй тур куда больше шансов на победу над Зеленским (или иным кандидатом). Поэтому эксперты не исключают, что к Порошенко рано или поздно придут с предложением снять свою кандидатуру в пользу Кличко (повторив ситуацию 2014 года с точностью наоборот).

Понятно, что сейчас Порошенко такие предложения даже и рассматривать не будет.

Однако, если его по каким-то причинам будет угроза его недопуска на выборы (из-за приговора суда или же через внесения изменений в закон об олигархах с запретом им занимать должность президента), то вариант с Кличко может стать вполне рабочим.

В любом случае, эти два политика и их партии в ближайшее время будут идти очень близко друг от друга, что может привести как с стратегическому союзу, так и к жесткой внутривидовой конкуренции.