Киевский городской совет поддержал постановление депутатов с осуждением "политических репрессий" против экс-президента Петра Порошенко, которого ранее Печерский суд отпустил под личное обязательство. Соответствующее обращение будет направлено к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"За" проголосовали 62 депутата (лишь на один голос больше необходимого минимума в 61 - Ред.), 6 - против, 3 - воздержались.

Перед этим решение жена Порошенко - Марина (возглавляет "Евросолидарность" в Киевсовете выступила с речью, в которой заявила, что "те, кто будут голосовать против вынесенного на обсуждение постановления, являются предателями.

"Костяк голосовавших составили фракции "Евросолидарности" и "Удара" (партия Кличко). Порошенко пытается использовать вчерашнее решение суда, отпустившего его под личные обязательства, для начала масштабного политического наступления на Зеленского. То, что его союзником выступил Кличко - неудивительно. У мэра Киева у самого крайне напряженные отношения с Банковой", - комментирует ситуацию телеграм-калан "Политика страны".

Напомним, 19 января Печерский райсуд Киева со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство. "Страна" детально рассказывала о том, как проходил этот суд.

После решения суда Порошенко объявил о планах подать апелляцию, а вслед за ним и в Государственном бюро расследований заявили о том, что будут обжаловать меру пресечения в виде личного обязательства назначил Печерский Петру Порошенко по делу о госизмене.