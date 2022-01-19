Сегодня Печерский райсуд Киева со второй попытки избрал для Петра Порошенко меру пресечения. Следствие просило арест с залогом в миллиард, но суд выбрал самую легкую меру - личное обязательство.

Это тем более удивительно, что Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма (фабулу дела мы расписывали здесь), то есть в тяжких статьях. При этом сам Порошенко накануне целый месяц злостно нарушал свои обязанности как подозреваемого, не являлся по повестке и уехал за границу.

Причем по тому же самому делу якобы "подельник" экс-президента Виктор Медведчук (который никуда не сбегал) почему-то получил домашний арест. А заодно еще и санкции СНБО.

Порошенко же отделался, по сути, подпиской о невыезде. Но главное - сделал себе громкий пиар и дал повод говорить о новом провале власти Зеленского. Который затеял громкое дело против своего предшественника, но по итогу его не смогли даже под домашний арест отправить.

"Страна" рассказывает, как проходил этот суд и какие выводы из него следуют.

"Зрада" с буржуйкой и "перемога" в суде

Митинг за Порошенко под Печерским судом начался с потасовок еще за два часа до начала заседания.

Сторонники "гетьмана" пытались распалить буржуйку, которую обустроили в железной бочке. Но полиция решила, что они намерены устроить "дымовуху" по аналогии с той, что была на Майдане в 2014 году. И начали отбирать и бочку, и дрова.

Собственно, с этого и начались столкновения. Они шли примерно с полчаса и закончились победой правоохранителей, которых было значительно больше. Кроме того, под суд сегодня привезли "космонавтов" - хорошо экипированных полицейских в шлемах.

После первых стычек сторонники Порошенко подняли волну возмущений и начали заявлять, что полиция пыталась отобрать у них чай и бутерброды. Но позже, когда бывший политзаключенный Владимир Балух прикатил под Печерский суд шину, стало понятно, что "зажигать" планируют как-то по-другому.

Балуха задержали, шину отобрали, а ее владельца вернули в стан "Европейской солидарности", где с Владимиром обнялся депутат Вятрович.

В целом полицейские вели себя куда сдержаннее сторонников Порошенко. Один из них - телеведущий Виталий Гайдукевич - схватил за шиворот работника полиции, когда тот стоял к нему спиной. Объяснил, что, мол, воротник закрывал номер на задней части шлема.

Задерживать за рукоприкладство его никто не стал.

Тем временем под суд прибыл Порошенко, сказал несколько приветственных слов и удалился слушать решение суда. Оно оказалось самым легким из возможных - личное обязательство. При этом суд потребовал от экс-президента сдать загранпаспорт, не покидать Киев и область без разрешения следователя и являться по вызову.

Срок ограничений - до 19 марта.

У Порошенко это восприняли как "перемогу". Собственно, так оно есть - учитывая, что статьи, которые инкриминируют экс-президенту, являются тяжкими - госизмена и финансирование терроризма.

По тому же делу и аналогичным статьям нардепу Виктору Медведчуку, например, вынесли куда более строгую меру - круглосуточный домашний арест. В полной мере явив сугубо политический характер дела.

Но вернемся к митингу под Печерским судом. После выхода Порошенко, его сторонники начали строиться в колонну, чтобы по призыву Турчинова двинуться на Банковую. Где, так сказать, закрепить успех. Сам же "гетьман" сел в бронированный "Мерседес" и уехал.

У Офиса президента их встретила неожиданная трудность: детский городок, который работал с новогодних праздников. Там оказалось немало детей, и основная масса митингующих сгрудились у входных ворот - подальше от ребят.

Но некоторые, особенно ярые фанаты Порошенко стали напротив праздничных инсталляций с играющими детьми с криками "Зелю геть!"

После этого митинг закончился. Но проблемы у Зеленского только начинаются.

О чем говорит нам решение суда по Порошенко?

Для Офиса президента решение суда по мере пресечения для Порошенко - самое худшее из возможных.

1. Личное обязательство - самая легкая мера пресечения. При том что сам Порошенко до того в течение месяца вытирал ноги об следствие и игнорировал свои процессуальные обязанности как подозреваемый, разъезжая по заграницам. Таким образом, следствие (а в его лице и власть Зеленского) публично опустили.

2. Сказанное выше полностью перебивает возможный информационный эффект от муссирования дела против Порошенко в СМИ с целью его привязки к Медведчуку и Кремлю (на что рассчитывала власть).

3. Власть показала свою политическую слабость, так как не смогла довести дело по принципиальному для нее вопросу до хоть какой-нибудь ограничительной меры против Порошенко. Причины, почему это произошло (давление Запада, позиция суда, измена части окружения в лице, например, генпрокурора Венедиктовой, которая от этого дела открестилась), не столь важны. Результат, как говорится, на табло.

4. Власть показала, что она не контролирует судебную систему (что также является мощным звонком для элиты и для всей госвертикали о политической слабости Зеленского).

5. Создается прецедент, по которому в следующий раз суд может освободить из-под домашнего ареста Медведчука, который проходит по тому же делу. А потому непонятно, на каком правовом основании против него применена более жесткая мера пресечения, чем против Порошенко. Хотя Медведчук, в отличие от Порошенко, никуда не сбегал).

6. К однозначно негативным итогам нынешнего решения суда по Порошенко можно отнести то, что теперь экс-президент будет его использовать как доказательство того, что "все дела против меня сфабрикованы".

Хотя преступлений на посту президента Порошенко совершил немало. И за них его нужно судить.

А теперь он попытается использовать личное обязательство (хоть это и не решение по сути дела, а всего лишь избрание меры пресечения) как пиар-индульгенцию по всем своим уголовным делам.

И главную ответственность за это несет Зеленский, который сам дал в руки Порошенко такой козырь, выбрав в пиар-целях из всех дел против него очевидное политически мотивированное дело.

В общем, для Зеленского очень плохая история в начале нынешнего года больших потрясений. И предвестник, возможно, новых, еще более чувствительных поражений.

"Позорище". Что пишут в соцсетях

"Суд после трех дней мучений отпустил Порошенко под личное обязательство. Это по статье «госизмена», по которой положено 15 лет. Зачем было вообще затевать весь этот цирк – непонятно. Позорище", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Слабачки. Зачем тогда было вообще выходить с этим вертепом, если его не закрыть хотя бы под домашний арест. Порошенко одержал победу в этом туре. А правосудие, как мне точно подсказали, проиграло.

Зря только Петр нанял экс-еврокомиссара Штефана Фюле на сегодняшнее шоу: потревожил старичка, на суд привез. Единственный со всего мира, кто согласился, кстати", - считает журналистка Татьяна Высоцкая.

"Предлагаю Зеленскому сказать, что Порошенко не посадили, чтобы Путин не напал.

А что, раньше всегда срабатывало для оправдания всякого бреда, в том числе и у самого Порошенко", - рекомендует журналист Юрий Ткачев.

"Весна придёт, под личные обязательства отпускать будем", - также иронизирует он, напоминая об избирательном слогане Зеленского.

"Зеленский никогда не скрывал, что лучшее, что он умеет делать, это веселить людей. А если серьезно, то крах этого режима неизбежен и очевиден. Вопрос только в цене процесса для страны", - пишет депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

А вот телеведущий Макс Назаров полагает, что таким образом Зеленский пытается сделать Порошенко своим главным конкурентом на президентских выборах.

"На самом деле ещё один бал в копилку истории о том, что Зеленский готовит Порошенко под второй тур. Чтобы только с ним.

"Если окажется иначе, то они или очень глупы или очень глупы".