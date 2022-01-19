Бывший президент Украины, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко после решения суда, который отпустил его под личное обязательство заявил, что будет подавать апелляцию. Кроме того, по его словам, ожидается также реакция международных партнеров.

Об этом он заявил после заседания суда в среду, 19 января.

"Речь должна быть не только в виде апелляции...мы надеемся на ответную реакцию международных партнеров, мы будем просить об этом. Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня суд выпустил Порошенко под личное обязательство. Это мера пресечения является самой легкой из всех возможных.

Согласно решению суда, бывший президент обязан сдать украинский паспорт, паспорт для выезда за границу. Также он не может выезжать за территорию Киева и Киевской области. Мера пресечения действует до 19 марта 2022 года.

Страна" в обновляемом материале следит за тем, как экс-президенту Порошенко избирали меру пресечения и что происходит у Печерского суда.